Uzman isim canlı yayında duyurdu! Koronavirüs vakaları Aralık ve Ocak aylarında...

Bu koronavirüs hastalığının özelliği grip gibi sadece akciğeri veya solunum sistemini tutmuyor. Kalbi, karın organlarını, bağırsakları bütün organlarda giriş kapıları var. Kanda da pıhtılaşmaya neden olduğunu için kayıplarımız artıyor. Burada Kovid-19 tanısı konulan hastalarımıza kan sulandırıcı ilaçları verilerek can kayıplarımızı azaltabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10 ila 20 arasında sokağa çıkma yasağının getirildiğini açıklamasının ardından A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Osman Erk, "2-3 hafta sürecek genel bir karantina kararı alınmasını bekliyordum" dedi. Erk, "Şu anda alınan önlemlerin iyimser olarak düşünüyorum ama daha önce de böyle kararlar almıştık, vakaların artış hızında kısmi bir düşüş sağlanmıştı." dedi.

A Haber canlı yayınında Kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni kısıtlamaları değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, "Kritik bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerine göre bu önlemlerin yetersiz olması durumunda daha radikal önlemlerinde uygulamaya gireceğinin haberini de almış olduk. Umarım bu tedbirler vaka ve ağır hasta sayılarında ciddi bir azalışa neden olur ve daha ileri önlemlere gerek duymadan bu pandemeyi atlatmış oluruz." ifadelerini kullandı.

Bu tedbirlere yeterli uyumun olmaması durumunda vaka artışlarındaki yükselişin sürmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Erk, böyle bir durumda ise bir sonraki adımın ülke genelinde sokağa yasağı olacağına dikkati çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10 ila 20 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Okullarda yüz yüze eğitim-öğretim yıl sonuna kadar uzatıldı. 65 yaş üzeri sonrası 20 yaş altına da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Halı saha ve kıraathanelerin faaliyetlerine son verilirken, halı sahalarında kapatılacağı açıklandı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri...

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

"Salgın sürecinin hızlandırdığı yeni küresel ekonomik mimaride Türkiye'nin önünde açılan fırsat pencerelerini değerlendirmekte kararlıyız." diyen Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla da çalışılarak İnsan Hakları Eylem Planı taslağına son hali verilecek." şeklinde konuştu.

"Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak"

"Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."