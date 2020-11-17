Uzman isim canlı yayında duyurdu! Koronavirüs vakaları Aralık ve Ocak aylarında...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirleri canlı yayında açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbirleri İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen A Haber canlı yayınında yorumladı.
Özen, aralık ve ocak aylarında grip mevsiminin de gelecek olması nedeniyle daha tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Prof. Dr. Erk ise dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Kovid-19 aşı haberlerinin mutluluk verici olduğunu belirtirken rehavete kapılmaması gerektiğini etkinliği onaylanmış bir aşının 4-5 aydan önce hayatımıza önemli bir katkı yapmayacağını söyledi. İşte son dakika açıklamalarının detayları...
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, A Haber canlı yayınında vatandaşları aralık ve ocak aylarında yaşanacak olan grip döneminde daha dikkatli olunması konusunda uyardı.
VAKALAR ARALIK AYINDA ARTACAKTIR
Özen, "İstanbul'da özellikle vakalar çok yoğun, vatandaşın böyle yasaklara gerek kalmadan kendi rızasıyla önlem alması gerekiyor. Bu durumda aralık ayıyla birlikte daha da artacaktır. Aralık ve ocak aylarında grip mevsimine giriyoruz vakalar karışabilir. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının vaka hızını kesmekten faydası olacaktır. Vaka sayılarındaki hızlı yükseliş hastalerin yükünü artırıyor. Aslında bütün dünyada aynı anda 15-20 gün yasak kararı alınırsa bu işi bitiririz." ifadelerini kullandı.
KOVİD-19 AŞISI NE ZAMAN UYGULANACAK?
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, dünya genelinde henüz onay almış bir Kovid-19 aşısı olmadığını belirtti.
"BU KIŞ AĞIR GEÇECEK"
Prof. Dr. Erk, "Bugün bile aşının onay almış olsa bile üretilmesi, dağıtılması, uygulanması en azından 3-4 ay gibi bir süre alır. O yüzden aşı çıktı, aşı geliyor diye bir rehavete kapılmamak lazım. Bu sonbahar ve kış oldukça ağır ve çetin geçecek. Bu nedenle biz kişisel olarak önlemler almaya sıkı sıkıya devam etmeliyiz.
Her zaman söylediğim gibi 3M yani maske, mesafei musluk herkesin bu önlemlere dikkat etmesi lazım. Herkes bu önelmelere dikkat etse aşılar kadar koruyucu olur. Bağışıklık sistemini de üst düzeyde tutacak bir beslenme ve yaşam şekliyle bu pandemiden herkesin bir şekilde korunması mümkün.
Maalesef herkes tamamıyla bu önlemlere riayet etmiyor. Özellikle gençlerde 'bana bir şey olmaz anlayışı var' o neden bu anlayışı bir kenara bırakmalı hem kendimizi hem de yanımızda olan insanları düşünerek önelmelere devam etmeliyiz. Aşının etkin bir şekilde hayatımıza girmesinin en az 4-5 ay kadar bir süre alacağını bilmemiz gerekiyor" dedi.
KOVİD-19 KİMLERDE AĞIR SEYREDİYOR? ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?
A Haber canlı yayınında konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, "Özellikle hastalık ağır hastalar genellikle risk grubunda olan kişiler. Koronavirüsün bulaştırıcılığı şu anda biraz artmış durumda... Risk grubundaki insanlara hastalığın bulaşması durumunda ağır hasta sayısı yükseliyor. Çocuklarda bazen multisistem hastalığı olarak MISC dediğimiz vakalar görüyoruz.
Bu koronavirüs hastalığının özelliği grip gibi sadece akciğeri veya solunum sistemini tutmuyor. Kalbi, karın organlarını, bağırsakları bütün organlarda giriş kapıları var. Kanda da pıhtılaşmaya neden olduğunu için kayıplarımız artıyor. Burada Kovid-19 tanısı konulan hastalarımıza kan sulandırıcı ilaçları verilerek can kayıplarımızı azaltabiliriz diye düşünüyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10 ila 20 arasında sokağa çıkma yasağının getirildiğini açıklamasının ardından A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Osman Erk, "2-3 hafta sürecek genel bir karantina kararı alınmasını bekliyordum" dedi. Erk, "Şu anda alınan önlemlerin iyimser olarak düşünüyorum ama daha önce de böyle kararlar almıştık, vakaların artış hızında kısmi bir düşüş sağlanmıştı." dedi.
A Haber canlı yayınında Kabine toplantısı sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında Başkan Erdoğan'ın duyurduğu yeni kısıtlamaları değerlendiren İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, "Kritik bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerine göre bu önlemlerin yetersiz olması durumunda daha radikal önlemlerinde uygulamaya gireceğinin haberini de almış olduk. Umarım bu tedbirler vaka ve ağır hasta sayılarında ciddi bir azalışa neden olur ve daha ileri önlemlere gerek duymadan bu pandemeyi atlatmış oluruz." ifadelerini kullandı.
Bu tedbirlere yeterli uyumun olmaması durumunda vaka artışlarındaki yükselişin sürmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Erk, böyle bir durumda ise bir sonraki adımın ülke genelinde sokağa yasağı olacağına dikkati çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları saat 10 ila 20 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Okullarda yüz yüze eğitim-öğretim yıl sonuna kadar uzatıldı. 65 yaş üzeri sonrası 20 yaş altına da sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Halı saha ve kıraathanelerin faaliyetlerine son verilirken, halı sahalarında kapatılacağı açıklandı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri...
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
"Salgın sürecinin hızlandırdığı yeni küresel ekonomik mimaride Türkiye'nin önünde açılan fırsat pencerelerini değerlendirmekte kararlıyız." diyen Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde ekonomik hayatın tüm paydaşlarıyla da çalışılarak İnsan Hakları Eylem Planı taslağına son hali verilecek." şeklinde konuştu.
"Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak"
"Salgının seyri tırmanışını sürdürürse hepimiz için can acıtıcı neticelere yol açan tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir." ifadesini kullandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.
Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.
Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.
Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek."