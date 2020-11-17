



Oğlu Mustafa Biçer için evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer, örgüt yandaşlarının tehditlerinin diz boyu olduğunu, kendilerini ve çadırdaki bütün arkadaşlarının tehditlerle yıldırılmaya çalışıldığını söyledi. Kendilerine b diye bir not atıldığını aktaran Biçer, "Defalarca kapılarıma yazılar yazıldı. Bir korkmuyoruz, korksaydık ilk gün oradan kalkardık. Ölümüne baş koymuşuz, neylerinden korkacağız. Yeter artık, tehditleri mide bulandıracak seviyeye geldi. Çocuklarımızı korkutmaya çalışıyorlar.