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    • 17.11.2020 11:52
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    SON DAKİKA: önündeki acılı aileye 'dan ölüm tehdidi

    Son dakika haberine göre, İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, terör örgütü mensupları tarafından ölümle tehdit edildi. Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan Biçer ailesinin kaldıkları evin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı.

    İHA
    Evlat nöbetindeki aileye PKK'dan ölüm tehdidi!

    HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, terör örgütü PKK mensupları tarafından ölümle tehdit edildi. Çocukları teröristler tarafından dağa kaçırılan Biçer ailesinin kaldıkları evin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı.




    HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını öne sürerek oturma eylemi başlatan ailelerin nöbetleri bir yılı aşkın süredir kararlılıkla sürerken, ailelerin taciz ve tehditlere maruz kalmaya devam ediyor. İki gün önce evlat nöbetinde olan ailelerden Ayşegül-Rauf Biçer, evlerinin penceresinden "Size ölüm" yazılı not atıldı. Biçer ailesi, şikayetçi olduklarını belirterek, güvenlik güçlerinin gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade etti.



    Oğlu Mustafa Biçer için evlat nöbetine devam eden Ayşegül Biçer, örgüt yandaşlarının tehditlerinin diz boyu olduğunu, kendilerini ve çadırdaki bütün arkadaşlarının tehditlerle yıldırılmaya çalışıldığını söyledi. Kendilerine b diye bir not atıldığını aktaran Biçer, "Defalarca kapılarıma yazılar yazıldı. Bir korkmuyoruz, korksaydık ilk gün oradan kalkardık. Ölümüne baş koymuşuz, neylerinden korkacağız. Yeter artık, tehditleri mide bulandıracak seviyeye geldi. Çocuklarımızı korkutmaya çalışıyorlar.



    Hem doğum günüm hem de oğlumun götürdükleri güne denk geliyor. Oğlumun gidişinin yıl dönümü. Yaram kabuk bağlamışken defalarca yaramı tazelemek için tehdit ediyorlar.



    Acıya saygıları olmayan insanlardan ne bekleyeceğiz. Saat 18.00 civarıydı atılmıştı. Belki ben geç fark ettim içeriyi. Güvenlik güçlerimize bilgi verdim. Gelip gerekeni yaptılar"     dedi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: HDP önündeki acılı aileye PKK'dan ölüm tehdidi