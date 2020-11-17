17 Kasım korona tablosu hakkında yapılacak açıklamaya milyonlarca vatandaş odaklandı. Bilindiği üzere günün vaka ve vefat sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından http://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor. Dün açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti. Peki, bugün koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler...

KORONAVİRÜS ÖLÜM VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı 17 Kasım vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakanlıktan ilerleyen saatlerde açıklama yapılacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.