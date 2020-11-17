Mekanlar yeniden kapanıyor mu sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.55'te toplandı. Toplantı sonrası vaka sayılarının artmasıyla birlikte toplu faaliyet gösterilen mekanların tekrar kapatılıp katılmayacağı akıllarda bir soru işareti olarak akıllarda yerini aldı. Peki, mekanlar yeniden kapanıyor mu? Açık ve kapalı olacak mekanlar hangileri? Yeni tedbirler var mı? İşte son gelişmeler ve son dakika haberleri takvim.com.tr'de...
MEKANLAR YENİDEN KAPANIYOR MU?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Son olarak bazı mekanların çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Konu hakkında son dakika açıklaması gelirse haberimizde yer alacaktır.
Bilim Kurulu tarafından eğlence mekanları ve kıraathanelerin tamamen kapatılması, restoranların tamamen paket servise geçmesi, okulların tatilinin uzatılması, bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı, şehirler arası seyahat yasağının yeniden uygulanması yönünde tavsiyelerin Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
"SOMUT TEDBİRLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNİN TAVSİYE EDİLMESİ YÖNÜNDE KARAR ALINDI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından, "Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındığını bildirdi.
Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı sonrasında yazılı açıklama yaptı.
Dünyanın 11 aydır yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Koca, salgının küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ettiğini vurguladı. Bugün itibarıyla dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildiğine, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandığına işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde mart-mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı."
"DETAYLI DEĞERLENDİRME YAPTIK"
Bakan Koca, Türkiye genelinde son dönemde koronavirüsün genel bir artış eğilimi gösterdiğinin altını çizerek "İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık." bilgisini verdi.
Kış aylarının gelişi nedeniyle insanların daha yoğun kapalı alanlarda bulunduğunu belirten Koca, şunları kaydetti:
"Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı."
Bakan Koca, salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmayacağını vurgulayarak "Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE KOVİD-19'DAN 94 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 94 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Güncel verilere göre, son 24 saatte 151 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 316 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 94 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 712 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 356 bin 375'e yükseldi.
Toplam test sayısı 16 milyon 307 bin 986'ya ulaştı. Hasta sayısı 417 bin 594, vefat sayısı 11 bin 601, ağır hasta sayısı 3 bin 610, aktif hasta sayısı 49 bin 618 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.