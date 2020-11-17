Mekanlar yeniden kapanıyor mu sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde saat 15.55'te toplandı. Toplantı sonrası vaka sayılarının artmasıyla birlikte toplu faaliyet gösterilen mekanların tekrar kapatılıp katılmayacağı akıllarda bir soru işareti olarak akıllarda yerini aldı. Peki, mekanlar yeniden kapanıyor mu? Açık ve kapalı olacak mekanlar hangileri? Yeni tedbirler var mı? İşte son gelişmeler ve son dakika haberleri takvim.com.tr'de...

MEKANLAR YENİDEN KAPANIYOR MU?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Son olarak bazı mekanların çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Konu hakkında son dakika açıklaması gelirse haberimizde yer alacaktır.