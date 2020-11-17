TBB'NİN İVEDİ OLARAK İSTEDİĞİ YANITLAR 3 AYDIR GELMİYOR

TBB'nin, İstanbul Barosu'na sosyal tesis olarak kullanılması için tahsis ettiği yaklayık 5.5 milyon dolarlık Balmumcu'daki binanın, gece kulübü olarak kullanıldığı iddiasıyla ilgili "ivedi" ve "yazılı" olarak bilgi verilmesi talebine cevap alamadığı öğrenildi. İstanbul Barosu TBB'nin 10 Ağustos'ta gönderdiği yazıya 20 gün sonra "Cevap vermiyoruz" yanıtını verirken, ikinci kez tekrarlanan ve yine ivedi olarak yanıtlanması istenen aynı sorular da cevapsız bırakıldı.