

*Pruva 34 konutları

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 2014 yılında mühürlenen konutlardan değeri 8 milyon ile 12 milyon arasında değişen dairelerden birini satın aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kerimoğlu, "Anıtlar Kurulu'nun başvurusu neticesinde biz yürütmeyi durdurma kararını uyguladık ve inşaatı mühürledik. Ancak daha sonra inşaatın sürmesi için gerekli şartlar yerine getirildi ve biz bu mührü kaldırdık, inşaat devam etti.