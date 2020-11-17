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    • 17.11.2020 14:58
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    'li Belediyesi Başkanı önce mühürledi sonra 12 milyona daire satın aldı!

    'li Belediye Başkanı 'nun 2014'te belediye tarafından inşaat halindeyken mühürlenen siteden, 12 milyon liraya daire aldığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Kerimoğlu, "Belediye başkanı olmadan önce şartlarım iyiydi. Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım?" dedi.

    CHP'li başkan önce mühürledi sonra 12 milyona daire aldı

    İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yer alan eski Sümerbank arazisi üzerinde yapılan Pruva 34 konutları, 6 yıl önce Bakırköy Belediyesi tarafından mühürlenmişti. Konutların yapıldığı arazide Bizans döneminden kalıntılar olduğu gerekçesiyle başvuru yapılmış, İstanbul 5. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurmuştu.


    *Pruva 34 konutları

    Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, 2014 yılında mühürlenen konutlardan değeri 8 milyon ile 12 milyon arasında değişen dairelerden birini satın aldı.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Kerimoğlu, "Anıtlar Kurulu'nun başvurusu neticesinde biz yürütmeyi durdurma kararını uyguladık ve inşaatı mühürledik. Ancak daha sonra inşaatın sürmesi için gerekli şartlar yerine getirildi ve biz bu mührü kaldırdık, inşaat devam etti.

    "BODRUMDA MI YAŞASAYDIM?"
    Ben belediye başkanı olmadan önce de belli yaşam standartlarına sahip bir insandım. Burada bir daire satın alabilecek kadar varlık sahibiyim. Belediye başkanı olmadan önce de şartlarım iyiydi. Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım?" dedi.
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