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    • 17.11.2020 13:31
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    SON DAKİKA: Ardahan'da kaçakçılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı!

    Son dakika haberine göre, Ardahan'ın Göle ilçesinde jandarmanın  kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    DHA
    Silah kaçakçılarına operasyon

    Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Büyükaltınbulak köyünde yaşayan M.S.E ve B.T.'nin ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı yönünde bilgi alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile 15 Kasım günü saat 05.00 sıralarında mayın arama köpeği 'Obur' ve bomba arama köpeği 'Sağın' ile birlikte dört ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



    Adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 Mauser piyade tüfeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız 9 mm tabanca, 238 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği mermisi, 45 adet Mauser piyade tüfeği mermisi, 68 adet 9 mm tabanca mermisi, 4 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 7 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 9 mm tabanca şarjörü, 1 hücum yeleği, 1 adet 30 santim uzunluğunda Colombia marka av bıçağı ve 2 silah temizleme kiti ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler M.S.E., B.T., A.E. ve C.E., emniyetteki ifadelerinin ardından 16 Kasım günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.T. ve A.E. tutuklanarak Ardahan Kapalı Cezaevine gönderildi, M.S.E ve C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ardahan'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 kişi tutuklandı!