Leonid meteor yağmuru nedir? 2020 Leonid meteor yağmuru nereden izlenebilir?

Leonid meteor yağmuru nedir? Leonid meteor yağmuru nereden izlenebilir? Bu yıl izleyenlere şölen yaşatacak bir doğa olayı daha meydana gelecek. Leonid isimli meteor yağmuru bu gece ve yarın akşam saatlerinde görülebilecek. Her yıl sonbahar mevsiminin tam ortasında gökyüzünün Aslan (takımyıldızı) bölgesinde meteor yağmuru görülür. Her iki üç dakikada bir yıldız kayar. Bu olaya Leonid meteor yağmuru adı verilir.
LEONID METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENEBİLİR?
Leonid meteor yağmurunu izlemek için, gece saat 12'den sonra Doğu ile Kuzey-Doğu yönleri arasındaki ufuk çizgisine bakmak yeterli olacak. Ay, bu tarihlerde gündüz saatlerinde doğup, akşam saatlerinde batacak. Bu sebeple, Leonid meteor yağmurunu izlemek için herhangi bir ışık kirliliği olmayacak.
LEONID METEOR YAĞMURU NEDİR?
Her yıl sonbahar mevsiminin tam ortasında gökyüzünün Aslan (takımyıldızı) bölgesinde meteor yağmuru görülür. Her iki üç dakikada bir yıldız kayar. Yaklaşık 1 saat kadar süren bu meteor yağmuruna görüldüğü takımyıldızın adından dolayı, Leonid Meteor yağmuru ya da kısaca leonidler denir.
Meteor yağmuru, bir dizi gök taşının atmosfere girerek yandığı bir gök olayıdır. Normal zamanlarda da Dünya sürekli irili ufaklı taşların bombardımanı altındadır. Yani herhangi bir zamanda da bir yıldız kayması olayı görebilirsiniz. Lakin meteor yağmurları spesifiktir, her yıl aynı tarihlerde, yörüngemizin bu taş parçalarının yörüngesiyle kesişmesi sonucu gerçekleşir.
Söz konusu meteorlar, saçılma noktası (radyant) adı verilen bir noktadan saçılıyormuş gibi gözükür. Bu çıkış noktası, çoğunlukla meteor yağmuruna adını verir. Genellikle hangi takım yıldızın olduğu noktaya yakın bir noktadan saçılıyorsa, o takım yıldızın adını alarak anılırlar.
Meteor yağmurlardan (gök taşı yağmurlarından) en meşhuru Perseid meteor yağmurudur. Adını, saçılma noktasına yakın olan Perseus (Kahraman) takım yıldızından alır ve her yılın Ağustos ayının ortalarında doruk noktasına ulaşır.