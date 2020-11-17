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    • 17.11.2020 12:43
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    ve tatillerin hangi güne denk geldiği açıklandı (Ramazan Ayı, Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı...)

    Merakla araştırılan ve tatillerin hangi güne denk geldiği açıklandı, Ramazan Ayı, Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı tarihlerinin hangi güne denk geldiği de belli oldu. Özellikle binlerce çalışan kişiyi yakından ilgilendiren ve yıllık izin, hafta sonu izinlerini birleştirerek tatillerini uzatmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 2021 dini ve ve tatilleri inceleyerek şimdiden planlarını yapmak isteyenler için i haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    2021 dini ve resmi tatil takvimi ve tatillerin hangi güne denk geldiği açıklandı Ramazan Ayı, Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı...

    Öğrencilerin ve çalışan kesimin gündeminde yer alan 2021 dini ve resmi tatil takvimi ve tatillerin hangi güne denk geldiği açıklandı. Buna göre Ramazan Ayı, Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşının hangi tarihler ve günlerde olacağı belli oldu. Peki bu yıl ne kadar tatil yapılacak, hafta sonuna denk gelenler var mı? 2021 dini ve resmi tatil takvimine göre Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihlerde kaç gün tatil ile idrak edilecek? Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı 2021 dini ve resmi tatil takvimini haberimizden inceleyebilirsiniz.

    2021 RESMİ TATİLLER

    YILBAŞI

    1 Ocak 2021 günü resmi tatil ve bu gün Cuma'ya denk geliyor. Hafta sonunun da eklenmesi ile birlikte 3 gün resmi tatil.

    23 NİSAN

    23 Nisan bu sene Cuma gününe geliyor ve Yılbaşı tatilinde olduğu gibi hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil olacak.

    1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Cumartesi gününe denk geliyor.

    19 MAYIS

    19 Mayıs bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.

    RAMAZAN BAYRAMI

    Ramazan Bayramı Arife günü 12 Mayıs Çarşamba. 1. gün ise Perşembe günü. Ramazan 2. günü Cuma, Üçüncü ve son günü ise 15 Mayıs Cumartesi olacak.

    15 TEMMUZ

    15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Perşembe gününe denk geliyor.

    KURBAN BAYRAMI

    Kurban Bayramı Arifesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. 1. günü Salı, 2. günü Çarşamba, 3. gün Perşembe, Kurban Bayramı 4. günü Cumaya denk geliyor. burada 9 gün tatil olması bekleniyor.

    20 AĞUSTOS

    30 Ağustos Pazartesi gününe geliyor. Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

    29 EKİM

    29 Ekim 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor.

    ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI

    2021'de üç aylar 13 Şubat günü başlayacak.

    RAMAZAN ORUÇ AYI BAŞLANGICI

    Ramazan 2021 (Türkiye). Başlangıç:
    13 Nisan, Salı
    Bitiş:
    12 Mayıs, Çarşamba
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    Haberler Güncel 2021 dini ve resmi tatil takvimi ve tatillerin hangi güne denk geldiği açıklandı (Ramazan Ayı, Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı...)