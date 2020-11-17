2021 dini ve resmi tatil takvimi ve tatillerin hangi güne denk geldiği açıklandı Ramazan Ayı, Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşı...

Öğrencilerin ve çalışan kesimin gündeminde yer alan 2021 dini ve resmi tatil takvimi ve tatillerin hangi güne denk geldiği açıklandı. Buna göre Ramazan Ayı, Bayramı, Kurban Bayramı, Yılbaşının hangi tarihler ve günlerde olacağı belli oldu. Peki bu yıl ne kadar tatil yapılacak, hafta sonuna denk gelenler var mı? 2021 dini ve resmi tatil takvimine göre Ramazan ve Kurban Bayramı hangi tarihlerde kaç gün tatil ile idrak edilecek? Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı 2021 dini ve resmi tatil takvimini haberimizden inceleyebilirsiniz.
2021 RESMİ TATİLLER
YILBAŞI
1 Ocak 2021 günü resmi tatil ve bu gün Cuma'ya denk geliyor. Hafta sonunun da eklenmesi ile birlikte 3 gün resmi tatil.
23 NİSAN
23 Nisan bu sene Cuma gününe geliyor ve Yılbaşı tatilinde olduğu gibi hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil olacak.
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Cumartesi gününe denk geliyor.
19 MAYIS
19 Mayıs bu sene Çarşamba gününe denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI
Ramazan Bayramı Arife günü 12 Mayıs Çarşamba. 1. gün ise Perşembe günü. Ramazan 2. günü Cuma, Üçüncü ve son günü ise 15 Mayıs Cumartesi olacak.
15 TEMMUZ
15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Perşembe gününe denk geliyor.
KURBAN BAYRAMI
Kurban Bayramı Arifesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. 1. günü Salı, 2. günü Çarşamba, 3. gün Perşembe, Kurban Bayramı 4. günü Cumaya denk geliyor. burada 9 gün tatil olması bekleniyor.
20 AĞUSTOS
30 Ağustos Pazartesi gününe geliyor. Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.
29 EKİM
29 Ekim 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor.
ÜÇ AYLAR BAŞLANGICI
2021'de üç aylar 13 Şubat günü başlayacak.
RAMAZAN ORUÇ AYI BAŞLANGICI
Ramazan 2021 (Türkiye). Başlangıç:
13 Nisan, Salı
Bitiş:
12 Mayıs, Çarşamba