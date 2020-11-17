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    • 17.11.2020 07:22
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    SON DAKİKA: 'da satıcılarına eş zamanlı operasyon

    Son dakika haberine göre, 'da tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından 46 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

    AA
    1 yıl süren teknik takip sonrası harekete geçildi

    'da tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 46 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Silivri ilçesinde 46 adrese operasyon düzenleyen ekiplere polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi. Dedektör narkotik köpeklerin kullanıldığı aramalarda evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

    Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon