



Yapılan teknik çalışmalar sonrasında belirlenen o ismin Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasında sivil asker imamlığı yaptığı, daha sonrada TAİ, HAVELSAN, Roketsan, TÜBİTAK, ASELSAN, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, BTK ve Türk Telekom'a yerleştirdiği örgüt üyeleriyle casusluk faaliyetleri yürüten Suat Yiğit olduğu ortaya çıktı.