Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.11.2020 17:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2020 17:45
    ABONE OL

    Son dakika: KKTC'ye tarihi günde tarihi ziyaret! Başkan Erdoğan ve Maraş'ta...

    KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan , MHP lideri ile birlikte Maraş'ı ziyaret ediyor...

    KKTC'ye tarihi günde tarihi ziyaret!

    AHaber CANLI YAYIN

    KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan , MHP lideri ile birlikte Maraş'ı ziyaret ediyor.

    Detaylar geliyor...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanmıştı.

    Başkan Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başkent Lefkoşa'da düzenlenen törenlere iştirak etti.

    Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: KKTC'ye tarihi günde tarihi ziyaret! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli Maraş'ta...