"KİTABIMDAKİ BİLGİLERİ KENDİ KİTABINA YAZMIŞ"

Saraçoğlu, şikâyet dilekçesinin devamında, ilk baskısı 2002 yılında yapılan 'Bitkilerdeki Sağlık Mucizesi' kitabı ve 2006 yılında yayınlanan 'Bitkisel Sağlık Rehberi' isimli kitaplarında yer alan bilgilerin Ahmet ve Elmas Maranki'nin kaleme almış olduğu 'Kozmik Bilim Işığında Şifalı Bitkiler' isimli kitabında izinsiz olarak yer aldığı anlatıldı. Alıntıların makul düzeyin üzerine çıktığını belirten ünlü profesör çiftin cezalandırılmasını talep etti.