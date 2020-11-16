EBA seminer saatleri! EBA öğretmen semineri canlı yayın izleme ekranı!

Her mesleki çalışma döneminde öğretmenlere yapılanları, yapacakları konuları, temennileri içeren konuşma yaptığını dile getiren Selçuk, "Bu durum, hayat normal akışında seyrederken böyleydi ama şimdi bambaşka bir zamandan geçiyoruz. Salgının neden olduğu tüm olumsuzluklar bir yana, okulların ve öğretmenlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeği, hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar iyi anlaşılmadı." diye konuştu.

Ailelerin ve öğrencilerin, okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığına ve kendisine sayısız mesaj attığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Evet, Kovid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konulmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. Siz trenin yeniden harekete geçmesi için öyle bir omuz verdiniz ki hemen harekete geçtik, hızlandık ve varacağımız yere sayenizde gecikmeden ulaşıyoruz. Öğretmenlik zaten hakkını veren için kolay iş değildir ama uzaktan eğitimle öğretmenlik yapmak çok daha zor bir iş. Siz bu zorlu işi omuzladınız."