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    • 16.11.2020 11:43
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    DAKİKA: tezkeresi 'ye sunuldu

    dakika haberi: 'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Başkanlığına sunuldu. Son dakika gelişmesi sonrası nin Azerbaycan'a gitmesi yolunda bir adım daha atılmış oldu.

    dakika haberi: 'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Başkanlığına sunuldu. Son dakika gelişmesi sonrası nin Azerbaycan'a gitmesi yolunda bir adım daha atılmış oldu. Azerbaycan Tezkeresi Meclis'te. ile Azerbaycan arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım antlaşması Meclis'e sunuldu.

    TÜRKİYE'DE SAHADA OLACAK
    Türkiye ile arasında yapılan görüşmeler neticesinde Türk askeri de Karabağ'da sahada olacak. Türk askeri Azerbaycan ile arasındaki i havadan İHA'larla gözlemleyecek.

    AZERBAYCAN'IN BAŞARISI
    Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını 44 günlük operasyon neticesinde geri almıştı. Ermenistan ise köşeye çıkışmış ve son olarak Paşinyan ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştı.

    ALİYEV "TÜRK ASKERİ GELEBİLİR" DEMİŞTİ
    Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de ihtiyaç duyulması halinde Türk askerini ülkesine davet edebileceğini belirtmişti.

    SİHA'LAR KADERİ DEĞİŞTİRDİ
    Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşta belirleyici unsur Azerbaycan ordusunun elindeki Türk yapımı 'lar oldu. Bayraktar'ın üretimi olan SİHA'lardan kaçamayan Ermenistan askerleri türlü yolları denese de saklandıkları her yerde hazin sonla karşılaştı ve beklenen sonlarını yaşadı.

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