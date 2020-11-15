"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. " ifadelerine yer verdi.