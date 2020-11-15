Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 15 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti.
"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. " ifadelerine yer verdi.
14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
13 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
12 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
11 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU