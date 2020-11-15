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    • 15.11.2020 19:22
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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nı duyurdu | Kovid-19 tablosu

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 15 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı 15 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 223 kişiye hastalık tanısı konuldu, 89 kişi hayatını kaybetti.

    "MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin. " ifadelerine yer verdi.

    14 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu | Kovid-19 tablosu