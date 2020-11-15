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    • 15.11.2020 17:23
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    24 gündür aranıyordu! Cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

    ’de, 24 gün önce evinden ayrılan ve kayıp olarak aranan Ö.'nün (34) ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Muhammet Ali Ö.'nün cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    DHA
    Düzce'de dehşet! Ağaca asılı halde bulundu

    Körpeçler Mahallesi'ndeki evinden 22 Ekim'de çıkan ve bir daha haber alınamayan Ö.'nün ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Aile, sosyal medyadan da kayıp duyurusu yaparken, polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

    Bugün sabah saatlerinde Kara Hacımusa Mahallesi'ndeki kavaklık alanda ağaca asılı kişiyi görenler, polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, ağaçta asılı kişinin, kayıp olarak aranan Muhammet Ali Ö. olduğunu tespit etti. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Muhammet Ali Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Muhammet Ali Ö.'nün cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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    Haberler Güncel 24 gündür aranıyordu! Cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu