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    • 15.11.2020 18:50
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    Son dakika: 'den dünyaya mesajı: "Tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir"

    (), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ’nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir" açıklamasını yaptı.

    MSB'den dünyaya flaş Suriye mesajı!

    , sosyal medya hesabı Twitter'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, 'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta / ve olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir."


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    Haberler Güncel Son dakika: MSB'den dünyaya Suriye mesajı: "Tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir"