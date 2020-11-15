"TÜRKİYE BÖLGENİN SÜPER GÜCÜDÜR"

Türkiye Libya'dan Azerbaycan'a Kuzey Irak'tan Bosna'ya kadar. Bu bölgenin süper gücüdür. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Böyle bir Cumhur İttifakı var. Kimseye eyvallahımız yok." mesajını verdi.

Ayrıca Yaşar Yıldırım "Türkiye F-16'larını, filosunu indirerek zaten bölgede olduğunu göstermiştir" dedi.