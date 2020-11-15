MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında Karabağ'da yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Yıldırım, "Sahada güçlü olursanız masada güçlü olursunuz. Eğer sahada güçlü olmazsanız masada güçlü olamazsanız. Türkiye ve Azerbaycan sahada güçlüdür. Sonuç almıştır. Hakkımızı hukukumuzu savunuruz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Azerbaycan'ın da endişesi olmasın, Türkiye'deki vatandaşların da endişesi olmasın. Biz sonuç aldık orada (Dağlık Karabağ) bileğimizin hakkıyla, kimseden yardım almadan kimseden tek bir mermi istemeden, kimsenin ambargosuna eyvallah etmedik. Kendi gücümüzle kendi askerimle Ermenistan'a layık olduğu dersi verdik. Bunu bütün dünya gördü. Rusya da, Avrupa da, Fransa da gördü. Şimdi barış yapacağız dendi. Şimdi şunu söyleyeyim; bu plan bir gecelik plan değil. Barış oldu mu? Oldu. Elbette ki biz barıştan yanayız. İlla savaşalım demiyoruz. Ama hakkımızı alalım. Görüşmeler sürüyor. Biz bu güçle hakkımızı alırız." dedi.
"RUSLAR BEN GEÇİRMİYORUM' DEDİĞİ AN..."
Bunlarla birlikte Türk dünyası ile karadan irtibatın da kurulduğunun altını kalın harflerle çizen Yaşar Yıldırım, "'Efendim bu kararanın kontrolü Ruslar'da olacak' olsun. Ben orayı açayım olsun. Boğazların kontrolü de bende. Yarın 'Ruslar ben geçirmiyorum' dediği an boğazları da siz kapatırsınız. Tek kutuplu dünya yok...
"TÜRKİYE BÖLGENİN SÜPER GÜCÜDÜR"
Türkiye Libya'dan Azerbaycan'a Kuzey Irak'tan Bosna'ya kadar. Bu bölgenin süper gücüdür. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Böyle bir Cumhur İttifakı var. Kimseye eyvallahımız yok." mesajını verdi.
Ayrıca Yaşar Yıldırım "Türkiye F-16'larını, filosunu indirerek zaten bölgede olduğunu göstermiştir" dedi.