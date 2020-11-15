Ankara Emniyet Müdürlüğünün Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri, MİT ile koordineli olarak DEAŞ operasyonu düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 terörist yakalandı.

Teröristlerin DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi. 2 teröristin Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları belirlendi.

Saklandıkları evlerde yapılan aramada Avusturya'daki saldırıya ilişkin görüntüler ile örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.