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    • 15.11.2020 08:36
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    SON DAKİKA: 'da operasyon! üyeleri yakalandı

    Son dakika haberine göre 'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen terör örgütü üyesi 2 terörist düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

    Emniyet Müdürlüğünün Terörle Mücadele ve İstihbarat birimleri, MİT ile koordineli olarak operasyonu düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 terörist yakalandı.

    Teröristlerin DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlendi. 2 teröristin Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları belirlendi.

    Saklandıkları evlerde yapılan aramada Avusturya'daki saldırıya ilişkin görüntüler ile örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

    Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara'da operasyon! DEAŞ üyeleri yakalandı