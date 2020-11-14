

*Genel merkez tarafından görevden alındıktan sonra yeniden seçilen Sucu, mazbatasını böyle almıştı.

İNCE'YE OY VERDİ

Sucu bu süreçte Genel Başkanlığa aday olmak için imza toplayan Muharrem İnce'ye destek verdi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde varılan ittifak sonucu bazı ilçelerin İYİ Parti'ye bırakılmasına da itiraz etti. Sucu'yu kongre ile yıkamayacağını anlayan Kılıçdaroğlu ve ekibi, görevden alma mekanizmasını devreye soktu. Sucu 4 Ocak 2019'da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından parti disipline uymadığı gerekçesiyle görevinden alındı. Yeni il başkanını seçmek için olağanüstü kurultaya gidildi. Yeniden aday olacağını açıklayan Sucu, Genel Merkez tarafından "Boşuna aday olma görevden alırız" denilerek açık açık tehdit edildi.

ADAY OLMA TEHDİDİ

Sucu tehditlere rağmen aday oldu. Genel Merkez kendi desteklediği adayın seçilebilmesi için 600 kişilik kongre listesinin tamamını kendisi belirledi. 16 Şubat 2020'de yeniden sandıklar kuruldu, ancak genel merkez yine mağlup oldu. 3 adayın yarıştığı kongrede Hayri Sucu 310 delegenin oyunu alarak yeniden il başkanı oldu. Genel Merkez yine dediğini yaptı, 10 Kasım'da Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu ile birlikte 9 ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerini görevden aldı. İddiaya göre Sucu'yu desteklemedikleri halde görevden el çektirilen ilçe başkanları Ankara'ya çağrılarak gönülleri alındı.

SUCU YENİDEN ADAY

Sucu'nun görevden alınma süreci de ilginç oldu. Alınan bilgiye göre koronavirüs olduğu için karantinada bulunan Sucu'yu 9 Kasım'da telefonla arayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Sen yiğit adamsın atlatırsın" gibi ifadelerle il başkanını taltif etti. Ancak bu görüşmeden birkaç saat Sucu'ya görevden alındığı tebliğ edildi. Karantinası devam eden Sucu'nun il kongresinde yeniden aday olacağı öğrenildi. Daha önce muhalif olan isimler de Gaziantepli delegelerin iradesi hiçe sayıldığı için Sucu'yu destekleme kararı aldı.