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    • 14.11.2020 14:48
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    SON DAKİKA: lı mevkidaşı Nemruş ile görüştü

    Son dakika haberine göre, , Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile bir araya geldi. Akar, siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin amacının toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

    AA
    Bakan Akar'dan kritik temas

    , Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ile bir araya geldi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'da gerçekleşen görüşmede, Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

    , görüşmede, siyasi çözüme yönelik yapılan görüşmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin amacının, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmak olduğunu ifade etti.

    Akar, ayrıca Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini belirtti.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakan Akar Libyalı mevkidaşı Nemruş ile görüştü