Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.11.2020 15:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.11.2020 15:23
    ABONE OL

    Üniversitesi'ne 40 akademisyen alınacak

    Üniversitesine 40 akademisyen alımında bulunulacak. yapılan açıklamaya göre, Fatih eğitim ile spor bilimleri fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek.

    AA
    O üniversiteye 40 akademisyen alınacak

    yapılan açıklamaya göre, Fatih eğitim ile spor bilimleri fakültelerinde birer profesör görevlendirilecek.

    Fatih Eğitim fakültesine 3, ilahiyat fakültesine 2, spor bilimleri fakültesine ise 1 doçent atanacak. Hukuk fakültesine 2, iletişim ve spor bilimleri fakülteleri ile uygulamalı bilimler yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü meslek yüksekokullarında da birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

    Ayrıca, hukuk fakültesine 15, Rektörlük örgütü bünyesindeki Uygulama ve 3, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine 2, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Fatih eğitim ve iletişim fakültelerine ise birer araştırma görevlisi atanacak.

    Kadrolara başvurular, 20 Kasım 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Trabzon Üniversitesi'ne 40 akademisyen alınacak