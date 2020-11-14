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    • 14.11.2020 23:24
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    'ndan rahatsızlanan yeğeni için çağrı yapan Sudanlı Mayada Kamal'a yardım eli

    , rahatsızlanan 8 yaşındaki yeğeni için hesabından 'acil ameliyat' çağrısı yapan Sudanlı Mayada Kamal'a kayıtsız kalmadı. Kamal, "Allah bu ülkeyi zeval vermesin. Bir kez daha 'ye minnettarım" açıklamasında bulundu.

    Allah Türkiye'ye zeval vermesin
    Sudanlı Mayada Kamal, hesabı Twitter üzerinden, "Yeğenim 8 yaşında,Sudanlı, şuan 'de. Bugün MR'de beyninde tümör teşhisi konuldu ve acil ameliyata alınması lazım. Bir devlet hastanesinde ücret karşılığında bize kabul edecek doktoru bulabilir miyim?" ifadelerini kullanarak yardım çağrısında bulundu.



    SAĞLIK BAKANLIĞI KAYITSIZ KALMADI
    , rahatsızlanan 8 yaşındaki yeğeni için acil ameliyat çağrısında bulunan Mayada Kamal'a kayıtsız kalmadı. Dakikalar içerisinde Kamal'a ulaşıldı.


    "ALLAH BU ÜLKEYE ZEVAL VERMESİN, TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM"
    Konuya ilişkin Twitter hesabından bir başka paylaşımda bulunan Kamal, "Çok teşekkür ederim, ülkemde böyle ilgiyi görmedik. İyi ki buraya tedavi için geldik. Bir saat önceye kadar çağrısızdım, şuan bir sürü kişi ve kurum konuya dahil oluyor. Allah bu ülkeyi zeval vermesin. Bir kez daha Türkiye'ye minnettarım.


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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı'ndan rahatsızlanan yeğeni için çağrı yapan Sudanlı Mayada Kamal'a yardım eli