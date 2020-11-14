Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "İstanbul'da son durum toplantısı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Koca, toplantıda artan hasta yükünü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldıklarını ifade etti.





Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;



İSTANBUL'DA SON DURUM TOPLANTISI: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcılarım, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, artan hasta yükümüzü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldık. pic.twitter.com/OSbt95ktsP — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 14, 2020