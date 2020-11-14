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    • 14.11.2020 20:47
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderlik etti: 'da Kovid-19 toplantısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 'da bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, artan hasta yükü, temaslı takibi, tedbirler ve yeni mücadele stratejisi ele alındı.

    AA
    İstanbul'da Kovid-19 toplantısı yapıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "'da son durum toplantısı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, ve bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

    Koca, toplantıda artan hasta yükünü, temaslı takibini, kaçınılmaz görünen tedbirleri ve yeni mücadele stratejisini ele aldıklarını ifade etti.

    Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

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