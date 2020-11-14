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    , astronot John Young'ı 1965'teki Gemini 3 görevi için a giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için kınamıştır?

    Kim Olmak İster’de sorulan , astronot John Young'ı 1965'teki Gemini 3 görevi için a giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için kınamıştır? sorusunun yanıtı nedir? ATV ekranlarında Cumartesi akşamı ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacılar bilgilerini kullanarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Peki, yarışmada sorulan NNASA, astronot John Young'ı 1965'teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için kınamıştır? sorusunun cevabı nedir? Yanıtı haberimizde…

    takvim.com.tr
    NASA, astronot John Young'ı 1965'teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için kınamıştır?

    NASA, astronot John Young'ı 1965'teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için sorguya çağırmış ve kınamıştır sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı merak edilen sorulardan birisi oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte, Milyoner'de sorulan o soru ve cevabı…

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORUSU

    A: Şekerleme kaplı mısır patlağı

    B: Dana etli sandviç

    C: Ahudululu halka donut

    D: Bergamot aromalı buzlu çay

    Doğru cevap: Dana etli sandviç (B)
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    Haberler Güncel NASA, astronot John Young'ı 1965'teki Gemini 3 görevi için uzaya giderken hangisini uzay mekiğine izinsiz soktuğu için kınamıştır?