Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti anayasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı merak edilen sorulardan birisi oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte, Milyoner'de sorulan o soru ve cevabı…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORUSU!
A: Beyaz ay yıldızlı al bayrak
B: Beyaz hilal ve yıldızlı al bayrak
C: Al zeminde beyaz hilal ve yıldızlı bayrak
D: Al zeminde beyaz ay yıldızlı bayrak
Doğru cevap: Beyaz ay yıldızlı al bayrak (A)