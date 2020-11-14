Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti anayasının 3. maddesinde hangi ifadeyle tanımlanır? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'de cevabı merak edilen sorulardan birisi oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte, Milyoner'de sorulan o soru ve cevabı…