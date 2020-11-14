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    • 14.11.2020 22:42
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    Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır? - sorusu

    Kim Olmak İster’de sorulan Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır? sorusunun yanıtı nedir? ekranlarında Cumartesi akşamı ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacılar bilgilerini kullanarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Peki, yarışmada sorulan Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır? sorusunun cevabı nedir? Yanıtı haberimizde…

    takvim.com.tr
    Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır?

    Kim Olmak İster'de sorulan Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır? sorusunun yanıtı nedir? ekranlarında Cumartesi akşamı ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar bilgilerini kullanarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Peki, yarışmada sorulan Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır? sorusunun cevabı nedir? Yanıtı haberimizde…

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORUSU

    A: Futbol topu

    B: Voleybol topu

    C: Hentbol topu

    D: Tenis topu

    Doğru cevap: Futbol topu

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    Haberler Güncel Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır? - Milyoner sorusu