Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır? sorusunun yanıtı nedir? ATV ekranlarında Cumartesi akşamı ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar bilgilerini kullanarak büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Peki, yarışmada sorulan Basketbol ilk olarak hangisiyle oynanmıştır? sorusunun cevabı nedir? Yanıtı haberimizde…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORUSU

A: Futbol topu

B: Voleybol topu

C: Hentbol topu

D: Tenis topu

Doğru cevap: Futbol topu