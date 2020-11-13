TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu da ele alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, özellikle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunlarının beklediği müjdeli haberi verdi.

"2000 ANTRENÖR ATAMASI"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, komisyondaki konuşmasında şunları söyledi "Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alacağız. 2021 bütçesi için öngördüğümüz her bir kuruş gençlerimizin huzuru, mutluluğu, sosyal faaliyetleri ve eğitimleri için harcanacaktır"

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullandı "2021 bütçe görüşmelerimiz devam ederken 2000 antrenör ataması gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Detayları en kısa sürede açıklayacağız"

2021 bütçe görüşmelerimiz devam ederken 2000 antrenör ataması gerçekleştireceğimizin müjdesini vermek istiyorum.



Detayları en kısa sürede açıklayacağız.😉 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) November 13, 2020