Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.11.2020 14:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.11.2020 14:27
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan cuma namazını ’da kıldı

    Son dakika haberine göre, AK Parti İl Kongresi’ne katılmak ve Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin açılışını yapmak üzere Tekirdağ’a gelen Başkan , cuma namazını da Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da kıldı.

    İHA
    Başkan Erdoğan cuma namazını Tekirdağ’da kıldı
    AK Parti İl Kongresi'ne katılmak ve Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışını yapmak üzere Tekirdağ'a gelen Başkan , cuma namazını da Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da kıldı.





    Tekirdağ programlarının ilk durağında Çorlu'da bulunan 105. Topçu Alayı'nda düzenlenen 41. Komando Tugayı sancak verme törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya geçti. Cuma namazı için Süleymanpaşa Saffet Konmaz Camisi'ne gelen Cumhurbaşkanı namazını burada kıldı. Erdoğan namazın ardından ise AK Parti Tekirdağ İl Kongresi'nin gerçekleştirileceği Tekirdağ Namık Kemal Stadyumu'na hareket etti.


    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan cuma namazını Tekirdağ’da kıldı