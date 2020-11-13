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    • 13.11.2020 14:45
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    SON DAKİKA: İstanbul Milletvekili 'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Son dakika haberi... İstanbul Milletvekili 'in koronavirüs testi pozitif çıktı. dan açıklama yapan Tekin, "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Fahrettin Koca'ya, doktorum Prof. Dr. ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    CHP'li Gürsel Tekin koronavirüse yakalandı!

    Korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran İstanbul Milletvekili , hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca 'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in koronavirüs testi pozitif çıktı!