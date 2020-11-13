SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Böyle bir ordunun Başkomutanı sıfatını taşıyor olmaktan daha büyük bir onur, daha büyük bir gurur yoktur. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadele eden, dünyaya ölümü korkutmanın ne demek olduğunu gösteren komando birliklerimizin ise milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır.

Sizler bastığı dağları titreten ve geçtiği ovalara huzur iklimi getiren komandolar olarak, düşmanın ve teröristin korkusu, milletimizin ve dostlarımızın güven kaynağısınız. Her kim milletimizin birliğine, beraberliğine, geleceğine göz dikerse bilsin ki karşısında komandolarımızı bulacaktır.

Yüreğiyle ve bileğiyle konuşan komandolarımıza çok söz gerekmez.