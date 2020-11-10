Gelir İdaresi Başkanlığı, tütün mamulleri ve alkollü içki ürünlerindeki kayıt dışı üretim, sahte-kaçak ürünle mücadele ve vergi kayıplarının önlenmesi için çalışmalar yürütüyor.

KOD UYGULAMASI BULUNUYOR

Bu amaçla geliştirilen "Tütün ve Alkollü İçki Mamullerinde Ürün İzleme Sistemi (ÜİS)" kapsamında, yurt içinde üretilen ve ithal edilen tütün mamulleri (sigara, içmelik tütün, nargile tütünü, puro-sigarillo, pipo tütünü, makaron, sigara kağıdı) ile alkollü içkilerin bandrol veya kod uygulaması bulunuyor.