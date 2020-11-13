Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl? Mustafa Topaloğlu kimdir, kaç yaşında?

Hafızlık dönemine ilişkin olarak Topaloğlu, "Sömestr tatillerinde din hocalarımdan ders alıyordum ve büyük bir aşkla Kur'an-ı ezberlemek için uğraşıyordum. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim ve hafız oldum. Kendimi hem dini hem de beşeri ilimle donattım" ifadelerini kullanmıştı.

Babasının din adamı olması için ısrar ettiğini belirten Topaloğlu, gönlünde yatan müzik tutkusuna yöneldi. "Oy Oy Emine" şarkısını çıkartarak Mustafa Topaloğlu müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.