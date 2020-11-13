Şah pilavı nasıl yapılır? Hangi yöreye ait? Pratik ve lezzetli şah pilavı tarifi!

Yapılışı:

Kestaneleri derin bir tencere içerisinde haşlayın. Haşladığınız kestanelerin kabuklarını soyduktan sonra, yağla kavurun. Soğanları rendeleyin, rendelediğiniz soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Kuzu eti derin bir tencere içerisinde, soğanlarla birlikte kavurun. 2 su bardağı sıcak su ekleyerek kuzu etini haşlayın. Haşlanmış etin suyunu süzün. Kuru malzemeleri (kuru üzüm, kuru erik, kuru kayısı) ayrı bir tencere içerisinde bir kaşık yağ ile kavurun. Derin bir yoğurma kabının içerisinde un ve tereyağını yoğurun. Sırasıyla bütün malzemeler ekleyerek harmanlayın. Hamurları iki eşit parçaya bölün. Pilavı yapacağınız tencereyi yağlayın. Hamurun bir parçasını oklava ile açarak tencerenin dibine yerleştirin. Hamurun diğer küçük parçasını pilavın üstünü kapatın. Büyük bir tencere içerisinde yasemin pirincini haşlayın. Haşladığınız pirinçleri, soğuk suda durulayın. Haşladığınız pirinçleri, limon tuzu ile karıştırın. Pilavı yapmak için hazırladığınız tencerenin tabanına kestaneleri sırasıyla dizin. Kestanelerin üzerini yasemin pirinci ile kaplayın. İkinci kısmına, hazırladığınız etli karışımı yayın. Tekrar yasemin pirinci ile etli karışımı kaplayın. Kayısılı karışımı pilavın üzerine yayın. Kayısılı karışımı kalan pirinç ile kaplayın. Ayırdığınız küçük hamur parçasıyla pilavın üzerini kapatın. Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.