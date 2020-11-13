GSB 2 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir? GSB antrenörü nasıl olunur?

Kasapoğlu, "Spor tesisi yatırımlarımız, mevzuat çalışmalarımız, spor bilgi sistemleri ve teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yenilikler ile bu üç ana başlık altında çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Sporun modern yaşamda çok önemli yer tuttuğunun altını çizen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizde de bu kapsamda birçok fikir üretilmiş ve sporun Türk toplumunun günlük yaşantısının bir parçası haline gelmesi için sayısız proje geliştirilmiştir. Ancak maalesef spor, 2000'li yılların başına kadar bu bağlamda istenen konuma gelememiştir. 2002 yılından bugüne kadar yürütülen sistemli politikalar, rasyonel kararlar, doğru kaynak kullanımı ve planlı uygulamalar sayesinde vatandaşlarımızın düzenli olarak spor yapma oranlarında ve bir şekilde fiziksel aktiviteyi yaşamının merkezine oturtan insan sayımızda ciddi artışlar gözlemliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana her geçen zaman daha da yüksek bir ivmeye kavuşan atılımların devamını getirmeye ve geliştirilmesi gereken alanlara yoğunlaşıyoruz."

Kasapoğlu yüzme, atletizm ve cimnastik gibi temel branşlara yönelik çalışmaların stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" ve "On Bin Pota" gibi projeleri, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlara ücretsiz sunduklarını kaydetti.

Engelli spor merkezlerinin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, kadınların aktif olarak spora katılmasını da çok önemsediklerini söyledi.