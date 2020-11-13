GSB 2 bin personel alımı başvuru şartları nelerdir? GSB antrenörü nasıl olunur?

GSB 2 bin yeni personel alımı başvuru şartları nelerdir? GSB 2 bin antrenör alımı için gözler duyurunun detaylarına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, antrenör kadrolarına 2 bin yeni antrenör alınacağını duyurdu. Böylelikle antrenör kadroları da güçlendirilecek.
GSB 2 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacağını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Antrenör adaylarına bir müjde vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde 2 bin yeni antrenör alınacak. Antrenör sayısını 2 bin yeni antrenör ile bu kadroyu güçlendireceğiz. Tesislerimizi yeni antrenörlerimizle sporcularımıza, halkımıza açmış olacağız." dedi.
Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, sporun birleştirici gücü olduğunu ifade etti.
Spor alanında yürüttükleri politikanın üç aşamalı olduğunu dile getiren Kasapoğlu, sporu tabana yaymak ve toplumun bütün kesimlerinin spor kültürünü geliştirmek için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
"Elit spor" veya "performans sporu" olarak anılan alanda profesyonel üst düzey performans sporcularının gelişimini destekleyip planladıkları ve Türk sporcularının uluslararası müsabakalarda daha başarılı olmalarını sağlayacak hizmetler yürüttüklerini anlatan Kasapoğlu, sporun ekonomik ve endüstriyel dinamikleri üzerine sağlam adımlar attıklarını, politikalarını bu dinamiklerin Türkiye'nin menfaatlerine katkı sağlayacağı nitelikte şekillendirmeye gayret ettiklerini belirtti.
Kasapoğlu, "Spor tesisi yatırımlarımız, mevzuat çalışmalarımız, spor bilgi sistemleri ve teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz atılımlar ve yenilikler ile bu üç ana başlık altında çalışmalar yürütüyoruz." dedi.
Sporun modern yaşamda çok önemli yer tuttuğunun altını çizen Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Ülkemizde de bu kapsamda birçok fikir üretilmiş ve sporun Türk toplumunun günlük yaşantısının bir parçası haline gelmesi için sayısız proje geliştirilmiştir. Ancak maalesef spor, 2000'li yılların başına kadar bu bağlamda istenen konuma gelememiştir. 2002 yılından bugüne kadar yürütülen sistemli politikalar, rasyonel kararlar, doğru kaynak kullanımı ve planlı uygulamalar sayesinde vatandaşlarımızın düzenli olarak spor yapma oranlarında ve bir şekilde fiziksel aktiviteyi yaşamının merkezine oturtan insan sayımızda ciddi artışlar gözlemliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana her geçen zaman daha da yüksek bir ivmeye kavuşan atılımların devamını getirmeye ve geliştirilmesi gereken alanlara yoğunlaşıyoruz."
Kasapoğlu yüzme, atletizm ve cimnastik gibi temel branşlara yönelik çalışmaların stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" ve "On Bin Pota" gibi projeleri, sosyal devlet anlayışıyla vatandaşlara ücretsiz sunduklarını kaydetti.
Engelli spor merkezlerinin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, kadınların aktif olarak spora katılmasını da çok önemsediklerini söyledi.