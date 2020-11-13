Ara tatilde öğretmen semineri var mı? Öğretmen seminerleri online mı olacak?

Bu yıl 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak ara tatil için öğretmen seminerlerinin nasıl olacağı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı.

Öğretmenler online olarak seminerleri alabilecek ve okula gitmesine gerek kalmayacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili ise 16 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'da sona erecek.

T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatili için açıklamada bulundu. Selçuk ," Çocuklar beni okulda görür görmez "Hoca'm, ara tatil olacak mı?" diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum. 16 Kasım Pazartesi itibariyle başlayacağımız ara tatilde, öğretmenlerimiz mesleki gelişim programlarına çevirim içi ortamda katılabileceklerdir. Kendilerine şimdiden iyi ve verimli bir mesleki gelişim dönemi diliyorum." ifad