PS5 ne zaman çıkacak? Playstation 5 Türkiye fiyatı nedir? İşte oyunları…

Yine de, eğer daha önce 500GB depolama alanına sahip bir konsolun olduysa, bu 667GB'nin uzun bir süre dayanmayacağını tahmin edebilirsiniz ve PS5 oyunlarının, depolama anlamında oldukça yüksek gereksinimlerinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Örneğin Sony'nin mağaza sayfasına göre Demon's Souls en az 66GB hafıza isterken, Spider Man: Miles Morales 50GB boş alana ihtiyaç duyuyor.

PS5 OYUNLARI NELER OLACAK?

İşte hem PS5 hem de Xbox Series X için satışa sunulacak yeni nesil oyunlar:

– Assassin's Creed Valhalla (10 Kasım'da oyunculara sunulacak)

– Destiny 2: Beyond Light

– NBA 2K21

– Watch Dogs Legion

– Borderlands 3