PS5 ne zaman çıkacak? Playstation 5 Türkiye fiyatı nedir? İşte oyunları…

– Devil May Cry 5: Special Edition

– Just Dance 2021

– Observer: System Redux

– Call of Duty: Black Ops Cold War (13 Kasım)

– DiRT 5

– Maneater

– Planet Coaster

– Cyberpunk 2077 (19 Kasım)

– For Honor

– Mortal Kombat 11 Ultimate (17 Kasım)

– Warhammer: Chaosbane – Slayer Edition

Bu oyunlarla birlikte sadece PS5'e özel olarak çıkacak bir dizi oyun da bulunuyor: İşte o oyunlar:

– Astro's Playroom

– Demon's Souls

– Destruction All Stars

– Marvel's Spider-Man Remastered

– Marvel's Spider-Man: Miles Morales

– Sackboy: A Big Adventure

– Bugsnax

– Godfall

– The Pathless

Xbox Series X'e özel çıkacak oyunlara gelince:

– Forza Horizon 4

– Gears 5

– Gears Tactics

– Grounded

– Ori and the Will of the Wisps

– Bright Memory 1.0

– Cuisine Royale

– Dead by Daylight

– Enlisted

– Evergate

– King Oddbal

– Manifold Garden

– Tetris Effect: Connected

– The Touryst

– The Falconeer

– War Thunder

– Yakuza: Like a Dragon

– Yes, Your Grace