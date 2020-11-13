PS5 ne zaman çıkacak? Playstation 5 Türkiye fiyatı nedir? İşte oyunları…

Oyun severler Sony PlayStation 5'in satışa çıkacağı günü iple çekiyordu ve beklenen haber geldi. PS5 çıkış tarihi belirlendi ve paylaşıldı bu gelişme üzerine heyecan daha da arttı ve bekleyişte olanlar arama motorları üzerinden Playstation 5 Türkiye fiyatı nedir? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. bunun yanı sıra Playstation 5 özellikleri ve oyunlarına ilişkin bilgileri de derledik.
PS5 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?
Oyunseverlerin heyecanla beklediği PS5 için geri sayım başladı. Sony tarafından yapılan açıklamaya göre, PS5 19 Kasım'da satışa çıkacak.
PS5 FİYATI NE KADAR?
Şu anda ön siparişi alınan konsolun fiyatı ön siparişle 8.300 TL olarak belirlendi. Bu fiyattan sipariş ederek PS5 konsoluna sahip olabilirsiniz.
PS5 DEPOLAMA ALANI NE KADAR?
PlayStation 5'in ABD'de 12 Kasım tarihinde piyasaya sürülmesine yaklaşık bir hafta kala, konsolun SSD üzerinde ne kadar kullanılabilir alana sahip olacağı sorusu da cevaplandı. Konsolun ilk inceleme raporlarına göre, PS5 inceleme setleri, 825GB SSD üzerinde 667GB kullanılabilir alana sahip.
Önemli sistem dosyalarının da burada depolanıyor olmasından dolayı konsolların duyurulandan az kullanılabilir alana sahip olmaları her zaman beklenen bir durum. Hatta bunun kendi hafızasına sahip tüm elektronik cihazlar için geçerli olduğu söylenebilir.
Yine de, eğer daha önce 500GB depolama alanına sahip bir konsolun olduysa, bu 667GB'nin uzun bir süre dayanmayacağını tahmin edebilirsiniz ve PS5 oyunlarının, depolama anlamında oldukça yüksek gereksinimlerinin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Örneğin Sony'nin mağaza sayfasına göre Demon's Souls en az 66GB hafıza isterken, Spider Man: Miles Morales 50GB boş alana ihtiyaç duyuyor.
PS5 OYUNLARI NELER OLACAK?
İşte hem PS5 hem de Xbox Series X için satışa sunulacak yeni nesil oyunlar:
– Assassin's Creed Valhalla (10 Kasım'da oyunculara sunulacak)
– Destiny 2: Beyond Light
– NBA 2K21
– Watch Dogs Legion
– Borderlands 3
– Devil May Cry 5: Special Edition
– Just Dance 2021
– Observer: System Redux
– Call of Duty: Black Ops Cold War (13 Kasım)
– DiRT 5
– Maneater
– Planet Coaster
– Cyberpunk 2077 (19 Kasım)
– For Honor
– Mortal Kombat 11 Ultimate (17 Kasım)
– Warhammer: Chaosbane – Slayer Edition
Bu oyunlarla birlikte sadece PS5'e özel olarak çıkacak bir dizi oyun da bulunuyor: İşte o oyunlar:
– Astro's Playroom
– Demon's Souls
– Destruction All Stars
– Marvel's Spider-Man Remastered
– Marvel's Spider-Man: Miles Morales
– Sackboy: A Big Adventure
– Bugsnax
– Godfall
– The Pathless
Xbox Series X'e özel çıkacak oyunlara gelince:
– Forza Horizon 4
– Gears 5
– Gears Tactics
– Grounded
– Ori and the Will of the Wisps
– Bright Memory 1.0
– Cuisine Royale
– Dead by Daylight
– Enlisted
– Evergate
– King Oddbal
– Manifold Garden
– Tetris Effect: Connected
– The Touryst
– The Falconeer
– War Thunder
– Yakuza: Like a Dragon
– Yes, Your Grace