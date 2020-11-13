İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir? Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne ismi verilen İsmail Fehmi Cumalıoğlu kim?

Samsun Askerî Hastanesi Baştabipliği ve Samsun Tabip Odası Başkanlığı, 2.(XIII) Dönem Kayseri, 4.(XV) ve 5.(XVI) Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çalışma Bakanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı.

1961 yılında Yeni Türkiye Partisi saflarında siyasete atıldı. 1965'te bu partiden, 1973 ve 1977'de Millî Selamet Partisinden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi.