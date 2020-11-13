İnşallah milletimizin karşısına her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz. Kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayimizi daha ileriye taşımak olacaktır.

Harekatlarda düşman radarlarının tespit edilmesi ve köreltilmesinde Koral Elektronik Harp Sistemimiz çok büyük rol oynadı. Bu sistemin daha gelişmiş versiyonu olan Yeni Nesil Koral Projesi'ni başlatıyoruz.

4 KEZ UZAYA ULAŞTIK

Uzayın karanlığını milli teknolojimiz, mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattık. Yerli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kere daha uzaya ulaştık.

KANADA VERMEDİ YERLİSİNİ ÜRETTİK

Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle İHA'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada ambargo uyguladı. Biz ne yaptık ASELSAN'da yerlisini ürettik, İHA'larımıza taktık yolumuza devam ettik.