Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara Gölbaşı'ndaki ASELSAN yerleşkesinde düzenlenen yeni sistemlerin tanıtım ve tesis açılış törenine katıldı. Çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte o açıklamalar: 18 yıl boyunca savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimiz yolunda çalışmalarımızı sürdürdük.
2002'de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700'e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayiine kavuştuk. Sadece son 5 yılda 350 civarında yeni proje başlattık. Bütçeyi 5.5 milyar dolardan 60 milyar dolara yükselttik.
Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülke ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke haline geldik. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA, TİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesi içindeyiz.
Sınırlarımızdaki terörle mücadele operasyonlarını rahatça yapabiliyoruz. Sınırlarımız dışında istediğimiz barış harekatlarını istediğimiz gibi yürütebiliyoruz.
İnşallah milletimizin karşısına her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz. Kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayimizi daha ileriye taşımak olacaktır.
Harekatlarda düşman radarlarının tespit edilmesi ve köreltilmesinde Koral Elektronik Harp Sistemimiz çok büyük rol oynadı. Bu sistemin daha gelişmiş versiyonu olan Yeni Nesil Koral Projesi'ni başlatıyoruz.
4 KEZ UZAYA ULAŞTIK
Uzayın karanlığını milli teknolojimiz, mühendislik kabiliyetimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bir kez daha aydınlattık. Yerli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kere daha uzaya ulaştık.
KANADA VERMEDİ YERLİSİNİ ÜRETTİK
Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiğimiz destek sebebiyle İHA'larımızın bazılarında kullandığımız kameraya maalesef Kanada ambargo uyguladı. Biz ne yaptık ASELSAN'da yerlisini ürettik, İHA'larımıza taktık yolumuza devam ettik.