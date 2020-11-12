KARAKULAK KULLANIMA HAZIR

Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazırdır.

"YENİ NESİL KORAL SİSTEMİMİZİ DE BUGÜN TESLİM EDİYORUZ"

Halen TSK'nın envanterinde bulunan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemimizin yenilerini de bugün teslim ediyoruz. Uçak vehelikopterlerin yanı sıra, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve İHA gibi araçlara da en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Atom ismi verilen 35 mm mühimmat ile ülkemiz dünyada az ülkenin sahip olduğu bir yeteneğe sahip hale geldi. Bir yandan da güvenlik güçlerimizin sahadaki ihtiyaçları doğrultusunda yeni nesil ürünleri üretiyoruz. Yeni nesil Koral sistemimizi de bugün teslim ediyoruz. Başlattığmıız yeni proje ve teslimini yaptığımız yeni projelerin teslimi, üretimi için Savunma Sanayi Başkanlığmıız ve ASELSAN'ı tekrar tebrik ediyorum.

MÜJDEYİ VERDİ BU TESTLERDE 4 KEZ UZAYA ULAŞTIK

Bir müjde de Roketsan'dan verelim. Artık uzay liginde olduğumuzu söylemiştik. uzayın karanlığını milli teknolojimiz sayesinde bir kez daha aydınlattığımız bir kez daha söylemek istiyorum. Tamamen milli yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. Bu testlerde 4 kez uzaya ulaştık. Milletimizin karşısına her alanda yeni başarıların müjdeleriyle çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Aziz milletim, kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayini daha ileri taşımak olacaktır. Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurtdışından tedarik edilmesine asla tahammülümüz yoktur.

Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayiimizi geliştirmek ve güçlenmek için kullanmak birinci önceliğimizdir. Dünyada savunma sanayii diğer tüm teknolojilerin gelişmesinde lokomotif role sahiptir. Dolayısıyla buj alanda yapacağımız her yatırım ülke kalkınmasına çok daha büyük katkıda bulunacaktır. İnşallah savunma sanayiinde kurumlarımız arasındaki işbirliğinin uyumu, paylaşımı daha da geliştirerek hedeflerimize en kısa sürede ulaşacağız. Bundan sonra daha da büyüyen bir güçle savunma sanayiine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Savunma sanayii başkanlığımız ile bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın daha yakın bir çalışma içerisinde olmalarını istiyoruz. Savunma sanayiinin gelişimine katkı sağlayan tüm kamu ve özel kuruşlarının işbirliği içerisinde hareket etmesi AR-ge verimliliği bakımından da önemlidir. Sadece teknolojinin değil, yatırımların da doğru planlanması, kaynak israfının önlenmesi şarttır. Bu çerçevede Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonu dışında yapılan alımlar mutlaka eldeki imkanlara göre bir değerlendirmeyle gerçekleştirilmelidir. Her kurum, savunma sanayii başkanlığımızın uzmanlığını bir kenara bırakıp kendi ürün tedarikini kendisi yapmaya kalkarsa mükerrerlik ve israf kaçınılmaz hale gelir. Savunma Sanayii Başkanlığmızın da hızlı karar alma, tedarik ve teslim yapma kabiliyetini geliştirmesinde fayda görüyorum. Özellikle teknoloji geliştirme faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırılmalıdır..