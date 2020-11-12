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    • 12.11.2020 14:22
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    SON DAKİKA: 'ta 1 'lı terörist teslim oldu

    Son dakika haberine göre, , 2015 yılında terör örgütüne katılan 'lı teröristin ikna çalışmaları sonucu 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

    DHA
    Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu

    , 2015 yılında terör örgütüne katılan 'lı teröristin ikna çalışmaları sonucu 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 örgüt mensubu daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlendi. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar, terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 197'ye ulaştı" denildi.

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