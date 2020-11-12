İdare memuru öğrencisi nedir? Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alımı nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alımı nasıl yapılır? İdare memuru öğrencisi nedir? Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alımı yapacağını duyurdu. Kurumun, idare memuru öğrencisi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan ilanın ardından idare memuru öğrencisi nedir sorusuna yanıt aranıyor. Adalet Bakanlığı 400 idare memuru öğrencisi alımı başvuru şartları nelerdir?
İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ ALIMI NASIL YAPILIR?
Kurumun, idare memuru öğrencisi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, başvurular 27 Kasım-11 Aralık 2020'de Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.
Başvuru için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezuniyet, 35 yaşını bitirmemek, 2020 KPSS Lisans sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekecek.
Sözlü sınav ve mülakatı kazanarak öğrenciliğe kabul edilen adaylar, hizmet öncesi eğitime alınacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, idare memurluğuna atanacak.
İDARE MEMURU ÖĞRENCİSİ NEDİR?
İdare memuru, müdürü olmayan kurumların amiri olarak görevlendirilebilmektedir. Yönetim servisinde görevlendirilen idare memuru, kurumun personel işlemleriyle hükümlü ve tutuklular hakkındaki her türlü idarî ve malî hizmetleri yürütmektedir. Hükümlülerin gönderdiği ya da hükümlülere gelen mektupların okunması yine bu pozisyonun görevleri arasında yer almaktadır.
Müdürün olmaması halinde idare memuru onay makamıdır.
Disiplin kurulu, işyurdu yönetim kurulu, idari ve gözlem kurulu, idare memurunun bulunduğu kurullardır.