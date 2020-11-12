Geçen hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal atandı. Bu atamanın hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi ve istifa etti. Albayrak'ın istifasının kabul edilmesinden sonra Lütfi Elvan yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve atandı. Bu iki değişikliğin ardından bazı kurum ve bakanlıklarda da atamalar ve değişimler yaşandı.

Öte yandan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirildi.





AKŞAM ÜZERİ SAYIN CUMHURBAŞKANI'MI ZİYARET ETTİM...



ZİYARET SONRASI BİR HATIRA FOTOĞRAFI... pic.twitter.com/6jK4AGGiR0 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 11, 2020

Bu atama ve değişimler sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek ile Başkan Erdoğan bir araya geldi. Görüşmenin henüz neden gerçekleştiği bilinmezken, yaşanan değişiklikler sonrası Melih Gökçek'e de yeni bir görev verilebileceği durumu akıllara geldi.







"CUMHURBAŞKANI'MI ZİYARET ETTİM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökçek, "Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanı'mı ziyaret ettim" ifadelerine yer verdi.





