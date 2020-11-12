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    • 12.11.2020 11:50
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ve Beştepe'de görüştü

    Son dakika haberine göre, eski Başkanı ile Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi. Bu durum akıllara Gökçek'e yeni bir görev verilebileceğini getirdi.

    Başkan Erdoğan'dan önemli kabul

    Geçen hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı atandı. Bu atamanın hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istedi ve istifa etti. Albayrak'ın istifasının kabul edilmesinden sonra yeni Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve atandı. Bu iki değişikliğin ardından bazı kurum ve bakanlıklarda da atamalar ve değişimler yaşandı.

    Öte yandan eski İçişleri Bakanı Efkan Ala da AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına getirildi.




    GÖKÇEK'E YENİ GÖREV Mİ VERİLECEK?

    Bu atama ve değişimler sonrası eski başkanı Melih Gökçek ile Başkan Erdoğan bir araya geldi. Görüşmenin henüz neden gerçekleştiği bilinmezken, yaşanan değişiklikler sonrası Melih Gökçek'e de yeni bir görev verilebileceği durumu akıllara geldi.


    "CUMHURBAŞKANI'MI ZİYARET ETTİM"
    Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gökçek, "Akşam üzeri sayın Cumhurbaşkanı'mı ziyaret ettim" ifadelerine yer verdi.


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