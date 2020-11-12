FETÖ'cülerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD Pensilvanya'daki çiftliği, Mekke, Medine gibi kutsal topraklarla eşdeğer tuttuğu ortaya çıktı.

BYLOCK YAZIŞMALARINDA ORTAYA ÇIKTI

Skandal, İstanbul'da yakalanan örgütün Beşiktaş Bölge Eyalet Talebe Mesulü Ercan Pars'ın ByLock yazışmalarına yansıdı. Pars, halk arasında Mekke ve Medine olarak kullanılan 'mübarek yerler' ibaresini FETÖ elebaşının çiftliği için kullandı. Pars, ABD'de olan bir örgüt üyesine yazdığı mesajda, "Abi mübarek yerlerdeyseniz bizi de unutmayın" ifadelerine yer verdi.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN..."

FETÖ'nün İstanbul Beşiktaş Eyalet Talebe Mesulü olan 'Engin' kod isimli Ercan Pars, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Pars hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.