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    • 12.11.2020 13:01
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    'da açık alanda içen kişilere ilk cezalar kesildi

    'deki salgının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı, dün akşam 81 il valiliğine bir genelge gönderdi. Genelgeye göre illerde araç trafiğine kapalı caddelerde ve otobüs duraklarında içmek yasaklandı. Yasak bugün devreye girerken 'da da ilk cezalar 'nde kesildi.

    DHA
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    Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, bugünden itibaren İstanbul'da trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı.

    POLİS UYARDI

    Yasağın yürürlüğe girmesiyle harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde polis aracı ve drone ile anons yaparak vatandaşları uyardı.

    İLK CEZALAR KESİLDİ

    Yasağa uymayanlar tespit edilerek para cezası kesildi. Ceza yazılan kişiler "Yasaktan haberimiz yoktu. Artık dikkat edeceğiz" dedi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da açık alanda sigara içen kişilere ilk cezalar kesildi