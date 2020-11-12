Sokakta sigara içme cezası ne kadar? Açık alanda sigara içme yasağı hangi illerde?

Açık alanda sigara içme yasağı hangi illerde? Sokakta sigara içme cezası ne kadar? Koronavirüs vakaları hızla artarken vaka haritaları da kırmızıya dönmeye başladı. Havaların soğumasıyla salgının yeniden yayılması nedeniyle yeni önlemler hayata geçiyor. Bu önlemlerden birisi de sokakta sigara içme yasağı oldu. Valilik kararlarıyla birçok ilde açık alanda sigara içme yasağı getirilmişti. İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yeni bir genelge yayımladı.

AÇIK ALANDA SİGARA İÇME YASAĞI HANGİ İLLERDE?

İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği koronavirüs genelgesinde tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.