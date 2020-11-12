Öğretmenler Günü hediye fikirleri erkek öğretmene ne alınır?

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Defter: Kişiye özel siyah defter kalem seti de oluşturabilirsiniz, hem işini kolaylaştıracak hem de masasında güzel bir görünüm oluşturacaktır.

Anahtarlık: Sürekli üzerinde taşıdığı anahtarlığı kişiselleştirerek daha anlamlı kılabilirsiniz. Kişiye özel anahtarlık ile öğretmeniniz çok mutlu olacaktır. İsterseniz cebine sığacak güzel bir cüzdan da alabilirsiniz.

Şapka: Yazın güneşli günlerden kendisini koruması için tarz bir şapka modeli tercih edebilirsiniz.

Masa seti: Sınıftaki masasını kişiselleştirmesi ve eşyalardan yararlanması için kalemlik, notluk vs. içeren güzel bir masa seti alabilirsiniz.