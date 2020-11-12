CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı çocuk parkında terör örgütü PKK ve YPG'nin sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden oldu.
CHP'Lİ BAŞKAN SKANDALI SAVUNDU
CHP'nin imza attığı skandal tepkilere neden olurken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise bu sembolü "Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş, Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum" sözleriyle savundu.