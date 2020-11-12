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    Hikmet Genç’ten 'li belediyenin parkındaki sembollerine ilişkin çarpıcı yorum: Ortaklık artık gizli değil

    'li Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı çocuk parkında terör örgütü ve 'nin sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden oldu. , skandal olayı A Haber'de yayınlanan programında yorumladı. Genç, "Bu tesadüf olamaz, planlı ve programlı bir faaliyet” ifadelerini kullandı. Genç gizli seçim ortaklığının ifşa edildiğini belirtti.

    CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin bakım ve onarım yaptığı çocuk parkında terör örgütü PKK ve YPG'nin sembollerini andıran görseller kullanması tepkiye neden oldu.

    Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, skandal olayı A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında yorumladı.

    ORTAKLIK İFŞA EDİLDİ
    Genç, "Bu tesadüf olamaz, planlı ve programlı bir faaliyet" ifadelerini kullandı. Genç gizli seçim ortaklığının ifşa edildiğini belirtti.

    CHP'Lİ BAŞKAN SKANDALI SAVUNDU
    CHP'nin imza attığı skandal tepkilere neden olurken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise bu sembolü "Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş, Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum" sözleriyle savundu.

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    Haberler Güncel Hikmet Genç’ten CHP'li belediyenin parkındaki PKK sembollerine ilişkin çarpıcı yorum: Ortaklık artık gizli değil