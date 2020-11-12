CHP'Lİ BAŞKAN SKANDALI SAVUNDU

CHP'nin imza attığı skandal tepkilere neden olurken Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise bu sembolü "Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş, Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum" sözleriyle savundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN