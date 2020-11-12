ASANSÖRDE İSTİSMAR



Şüpheli muavin bu sırada genç kızı asansöre doğru götürdü. Burada zorla kıyafetlerini çıkardı. Engelli kıza cinsel istismarda bulundu. Bunun üzerine genç kız korkarak bağırmaya başladı. Annesinin yanına döndü. Otobüs seyir halindeyken bir süre sonra annesine lavabo ihtiyacı olduğunu söyledi. Kızı ile birlikte lavaboya giden anne kızının istismara uğradığını anladı. Ne olduğunu sorduğunda ise büyük bir şok yaşadı.

Bunun üzerine hemen şüpheliden şikayetçi oldu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Mehmet Erkan Ö. suçlamaları kabul etmedi. Adli Tıp Kurumu tarafından mağdur genç kız hakkında rapor düzenlendi. Genç kıza yapılan istismar raporlara yansıdı.